Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при выполнении одного из условий: при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет);

остальным пенсионерам – при предъявлении справки из Пенсионного Фонда или пенсионного удостоверения (при наличии) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; в течение первых 100 дней срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за месяц востребования выплачиваются по ставке 0,5% годовых, за предыдущий период – по ставке, указанной в договоре Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.