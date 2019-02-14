Почтенный возраст
Невский Банк,
Невский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
700 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
вклад открывается при выполнении одного из условий:
- при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет);
- остальным пенсионерам – при предъявлении справки из Пенсионного Фонда или пенсионного удостоверения (при наличии)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение первых 100 дней срока действия договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за месяц востребования выплачиваются по ставке 0,5% годовых, за предыдущий период – по ставке, указанной в договоре
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтенный возраст» в 5 городах России
698
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
- Адрес
- 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
- ОГРН
- 1097800006589
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90
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|1 000 $
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