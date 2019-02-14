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Почтенный возраст

Невский Банк,

Невский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
700
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается при выполнении одного из условий:

  • при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет);
  • остальным пенсионерам – при предъявлении справки из Пенсионного Фонда или пенсионного удостоверения (при наличии)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; в течение первых 100 дней срока действия договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за месяц востребования выплачиваются по ставке 0,5% годовых, за предыдущий период – по ставке, указанной в договоре

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтенный возраст» в 5 городах России
698
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
ОГРН
1097800006589
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
(812) 777-77-90

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