Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад открывается при соблюдении определенных условий:

является новым клиентом банка, либо держателем сертификата лояльности банка «Новый курс», полученного им от банка по любым каналам связи;

не является клиентом категории Private Banking;

клиенту открыт текущий счет в валюте депозита в подразделении банка того же региона, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для заключения депозитного договора;

у клиента нет действующего депозитного договора «Отличное начало» и накопительного счета «Активный» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 13:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.