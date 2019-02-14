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Свободный

Совкомбанк,

Совкомбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
658 886
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 1 000 000 ₽ 6 6,1 6,2
от 10 000 000 ₽ 6,2 6,3 6,4
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 25 000 $ 1,6 2 2,2 2,5
от 200 000 $ 1,7 2,1 2,3 2,6
от 500 000 $ до 5 000 000 $ 1,8 2,2 2,4 2,7
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 25 000 € 0,3 0,4 0,5 0,6
от 200 000 € 0,4 0,5 0,6 0,7
от 500 000 € до 5 000 000 € 0,5 0,6 0,7 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении половины срока - в размере 1/2 ставки по вкладу

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 1009 городах России
3 293
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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