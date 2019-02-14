Свободный
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
658 886 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 1 000 000 ₽
|6
|6,1
|—
|6,2
|от 10 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|—
|6,4
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 25 000 $
|1,6
|2
|2,2
|2,5
|от 200 000 $
|1,7
|2,1
|2,3
|2,6
|от 500 000 $ до 5 000 000 $
|1,8
|2,2
|2,4
|2,7
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 25 000 €
|0,3
|0,4
|0,5
|0,6
|от 200 000 €
|0,4
|0,5
|0,6
|0,7
|от 500 000 € до 5 000 000 €
|0,5
|0,6
|0,7
|0,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении половины срока - в размере 1/2 ставки по вкладу
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 1009 городах России
3 293
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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