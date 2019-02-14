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Конструктор Симпл

Инбанк,

Инбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,15%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
422 926
Ставка
8,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 30 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 364 дней от 365 до 729 дней от 730 до 1094 дней 1095 дней
от 5 000 000 ₽ 6,9 7,15 7,4 7,65 8,15 7,4 6,9
от 30 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 364 дней от 365 до 729 дней от 730 до 1094 дней 1095 дней
от 100 000 $ 1,9 2,15 2,65 3 3,75 3,9 3,9
от 30 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 364 дней от 365 до 729 дней от 730 до 1094 дней 1095 дней
от 100 000 € 0,05 0,05 0,05 0,25 0,5 0,55 0,65
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • по вкладу предусмотрены дополнительные опции (возможность пополнения и частичного снятия до суммы неснижаемого остатка);
  • величина процентной ставки и условия по вкладу зависят от выбранных дополнительных опций по вкладу, при этомвеличина процентной ставки в евро не может быть ниже 0,05% годовых независимо от выбранных опций по вкладу;
  • комиссия за открытие текущего счета ко вкладу - 6 000 рублей;
  • комиссия за обслуживание счета - 1 000 рублей ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,2 п.п. в рублях, +0,1 п.п. в долларах/евро при одновременном соблюдении двух условий: 1) денежные средства при размещении вклада поступили на текущий счет в банк безналичнымпереводом, либо находились на текущем счете более 30 дней;2) отсутствие наличных операций с денежными средствами, находившимися ранее во вкладе, в течение 30 дней по окончании срока действия вклада, либо безналичный перевод средств с текущего счета по окончании срока действия вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Конструктор Симпл» в 2 городах России
595
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Инбанк»
Адрес
115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
ОГРН
1025600001668
Сайт
www.in-bank.ru
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Телефоны
8 800 555-22-65 — единая справочная служба

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