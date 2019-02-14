Конструктор Симпл
Инбанк,
Инбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,15%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
422 926 ₽
Ставка
8,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 30 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 365 до 729 дней
|от 730 до 1094 дней
|1095 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,9
|7,15
|7,4
|7,65
|8,15
|7,4
|6,9
|от 30 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 365 до 729 дней
|от 730 до 1094 дней
|1095 дней
|от 100 000 $
|1,9
|2,15
|2,65
|3
|3,75
|3,9
|3,9
|от 30 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 365 до 729 дней
|от 730 до 1094 дней
|1095 дней
|от 100 000 €
|0,05
|0,05
|0,05
|0,25
|0,5
|0,55
|0,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- по вкладу предусмотрены дополнительные опции (возможность пополнения и частичного снятия до суммы неснижаемого остатка);
- величина процентной ставки и условия по вкладу зависят от выбранных дополнительных опций по вкладу, при этомвеличина процентной ставки в евро не может быть ниже 0,05% годовых независимо от выбранных опций по вкладу;
- комиссия за открытие текущего счета ко вкладу - 6 000 рублей;
- комиссия за обслуживание счета - 1 000 рублей ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,2 п.п. в рублях, +0,1 п.п. в долларах/евро при одновременном соблюдении двух условий: 1) денежные средства при размещении вклада поступили на текущий счет в банк безналичнымпереводом, либо находились на текущем счете более 30 дней;2) отсутствие наличных операций с денежными средствами, находившимися ранее во вкладе, в течение 30 дней по окончании срока действия вклада, либо безналичный перевод средств с текущего счета по окончании срока действия вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Конструктор Симпл» в 2 городах России
595
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Инбанк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
- ОГРН
- 1025600001668
- Сайт
- www.in-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-22-65 — единая справочная служба
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