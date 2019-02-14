+0,2 п.п. в рублях, +0,1 п.п. в долларах/евро при одновременном соблюдении двух условий: 1) денежные средства при размещении вклада поступили на текущий счет в банк безналичнымпереводом, либо находились на текущем счете более 30 дней;2) отсутствие наличных операций с денежными средствами, находившимися ранее во вкладе, в течение 30 дней по окончании срока действия вклада, либо безналичный перевод средств с текущего счета по окончании срока действия вклада