Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 3 раз Дата актуализации 25.01.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.