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Копилка

Народный Доверительный Банк,

Народный Доверительный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
641
Ставка
6,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 360 дней
от 10 000 ₽ 5,5 6 6,5
91 день 181 день 360 дней
от 500 $ 0,5 0,75 1
91 день 181 день 360 дней
от 500 € 0,1 0,25 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
25.01.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 1 городе России
227
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Сайт
www.ndb24.ru
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Телефоны
(495) 620-36-33

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