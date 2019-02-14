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Максимальный доход

Народный Доверительный Банк,

Народный Доверительный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
64 091
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 1 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
25.01.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
237
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Сайт
www.ndb24.ru
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Телефоны
(495) 620-36-33

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