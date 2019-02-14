Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются Автопролонгация возможна не более 3 раз Дата актуализации 25.01.2019 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.