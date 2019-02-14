Максимальный доход
Народный Доверительный Банк,
Народный Доверительный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
64 091 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Дата актуализации
- 25.01.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
237
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
- 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
- Сайт
- www.ndb24.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 620-36-33
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