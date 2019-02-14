Рантье
Народный Доверительный Банк,
Народный Доверительный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
616 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|360 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
|6,25
|181 день
|360 дней
|от 500 $
|0,5
|0,75
|181 день
|360 дней
|от 500 €
|0,1
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
если вклад находился на счете 30 и более календарных дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
4% в рублях, 0,5% в долларах и 0,1% в евро за каждый день в период нахождения средств во вкладе по 180-й день и 0,01% за каждый день в период нахождения средств во вкладе с 181-го дня по дату расторжения
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Дата актуализации
- 25.01.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 1 городе России
240
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
- 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
- Сайт
- www.ndb24.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 620-36-33
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|Мин. сумма
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|6,5
|1 000 000 ₽
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|Комфортный
|6
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