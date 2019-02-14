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Рантье

Народный Доверительный Банк,

Народный Доверительный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
616
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 360 дней
от 10 000 ₽ 5,75 6,25
181 день 360 дней
от 500 $ 0,5 0,75
181 день 360 дней
от 500 € 0,1 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
возможно

если вклад находился на счете 30 и более календарных дней

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

4% в рублях, 0,5% в долларах и 0,1% в евро за каждый день в период нахождения средств во вкладе по 180-й день и 0,01% за каждый день в период нахождения средств во вкладе с 181-го дня по дату расторжения

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
25.01.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 1 городе России
240
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Сайт
www.ndb24.ru
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Телефоны
(495) 620-36-33

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