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Максимальный

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
22 040
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 25 000 ₽ 7
от 300 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 3 городах России
246
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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