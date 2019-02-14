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Стандарт премиум

Белгородсоцбанк,

Белгородсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 598
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
с 09.01.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия

вклад могут открыть физические лица, являющиеся на момент открытия вклада действующими клиентами АО УКБ «Белгородсоцбанк» по следующим видам операций:

  • перечисление пенсии на счет по вкладу, открытый в банке;
  • аренда индивидуального банковского сейфа на срок не менее 1 года;
  • держатель банковской карты банка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 180 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт премиум» в 3 городах России
332
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
ОГРН
1023100000560
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Телефоны
(4722) 32-22-08

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