Параметры вклада Срок действия с 09.01.2019 по 31.03.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад могут открыть физические лица, являющиеся на момент открытия вклада действующими клиентами АО УКБ «Белгородсоцбанк» по следующим видам операций: перечисление пенсии на счет по вкладу, открытый в банке;

аренда индивидуального банковского сейфа на срок не менее 1 года;

держатель банковской карты банка Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 180 дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.