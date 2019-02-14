Стандарт премиум
Белгородсоцбанк,
Белгородсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 598 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 09.01.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
вклад могут открыть физические лица, являющиеся на момент открытия вклада действующими клиентами АО УКБ «Белгородсоцбанк» по следующим видам операций:
- перечисление пенсии на счет по вкладу, открытый в банке;
- аренда индивидуального банковского сейфа на срок не менее 1 года;
- держатель банковской карты банка
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 180 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт премиум» в 3 городах России
332
Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
- 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- ОГРН
- 1023100000560
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Белгород
- Телефоны
-
(4722) 32-22-08
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