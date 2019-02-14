Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад детский Особые условия договор вклада заключается на имя вкладчика (законного представителя), а получателем вклада является ребенок по достижении им 18 лет;

для открытия вклада необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении или паспорт ребенка, если ему больше 14 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна до совершеннолетия ребенка Дата актуализации 11.02.2019 14:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.