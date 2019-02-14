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Зарплатный

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,70%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
100
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес.
от 3 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия
  • вклад открывается только участникам з/п проектов с ПАО «Дальневосточный банк», имеющим пластиковую карту банка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

обязательное ежемесячное пополнение вклада со счета зарплатной пластиковой карты в сумме не менее 1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 24 городах России
265
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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