Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад зарплатный Особые условия вклад открывается только участникам з/п проектов с ПАО «Дальневосточный банк», имеющим пластиковую карту банка Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма обязательное ежемесячное пополнение вклада со счета зарплатной пластиковой карты в сумме не менее 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.