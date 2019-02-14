Зарплатный
Дальневосточный Банк,
Дальневосточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,70%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|от 3 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
- вклад открывается только участникам з/п проектов с ПАО «Дальневосточный банк», имеющим пластиковую карту банка
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
обязательное ежемесячное пополнение вклада со счета зарплатной пластиковой карты в сумме не менее 1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 24 городах России
265
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт
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