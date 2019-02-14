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Юбилейный 25

Тольяттихимбанк,

Тольяттихимбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
8,75%
Сумма
от 25 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 369 007
Ставка
8,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 25 000 000 ₽ 8,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный 25» в 1 городе России
328
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71

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