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Стратегия лидерства (договор ИСЖ 4 года)

Девон-Кредит,

Девон-Кредит вклад

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Валюта
RUB
Ставка
8,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 822
Ставка
8,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,3

всего три периода начисления процентов:

  • с 1 по 100 день - 7,45% годовых;
  • с 101 по 200 день - 8,3% годовых;
  • с 201 по 300 день - 9,15% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу СК ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по программе «Капитал Плюс» по договору ИСЖ;
  • сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,15%);
  • срок договора ИСЖ - 4 года
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства (договор ИСЖ 4 года)» в 14 городах России
223
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
ОГРН
1021600002148
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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