Пополняемый доход
Девон-Кредит,
Девон-Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 075 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 30 000 ₽
|5,5
|5,75
|5,75
|от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,75
|6
|6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 1 000 $
|0,4
|0,6
|0,6
|от 10 000 $ до 300 000 $
|0,5
|0,7
|0,7
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 1 000 € до 250 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей/3 500 долларов или евро на срок не менее 181 день выпускается банковская карта MasterCard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
- не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
- +0,25 п.п. при открытии вклада посредством системы«ЗЕНИТ Сочи Онлайн»;
- при переходе в новую суммовую градацию в результате пополнения или капитализации
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 14 городах России
219
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- ОГРН
- 1021600002148
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
-
8 800 200-92-22 — единая справочная служба
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