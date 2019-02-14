Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;

+0,25 п.п. при открытии вклада посредством системы«ЗЕНИТ Сочи Онлайн» Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 06.02.2019 17:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.