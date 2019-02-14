Максимальный
ГринКомБанк,
ГринКомБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 1 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
7,4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 1 ₽
|7,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 4 городах России
208
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- ОГРН
- 1023800000190
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-51-96
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Депозит-100
|7,2
|1 ₽
|Посмотреть
|Осенний
|6,5
|1 ₽
|Посмотреть
|Победитель
|6,1
|1 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный сберегательный
|5
|1 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|4,5
|6 300 ₽
|Посмотреть
|Срочный-15
|1,3
|1 $
|Посмотреть
|Бизнес-вклад
|0,7
|1 $
|Посмотреть
|Европейский-15
|0,2
|1 €
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть