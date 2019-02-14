Коллекция Люкс
Связь-Банк,
Связь-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 382 271 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,1
|6,2
|6,25
|от 10 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|6,5
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 $
|1,8
|2,2
|2,4
|от 200 000 $
|2,2
|2,5
|2,6
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 €
|—
|0,3
|0,5
|от 200 000 €
|—
|0,5
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в рамках вклада по желанию клиента может быть оформлена банковская карта; бесплатный год обслуживания для вкладов от 1 года
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
для вкладов, открытых на срок 6 месяцев или 1 год – в течение всего срока вклада; на срок 730 дней – в течение первых 367 дней срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллекция Люкс» в 65 городах России
391
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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