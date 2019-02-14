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Коллекция Классик

Связь-Банк,

Связь-Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 597 808
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 3 000 000 ₽ 6,6 7 7,5 7,7
от 10 000 000 ₽ 6,8 7,2 7,7 8
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 $ 1,9 2,6 3,2 3,4
от 200 000 $ 2 2,9 3,5 3,6
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 € 0,3 0,6 0,7
от 200 000 € 0,4 0,7 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллекция Классик» в 65 городах России
1 736
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 23
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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