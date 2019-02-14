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Коллекция Элит

Связь-Банк,

Связь-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
1 497 945
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 730 дней
от 3 000 000 ₽ 6,9 7,25 7,3
от 10 000 000 ₽ 7,1 7,45 7,5
181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 $ 2,55 3,15 3,2
от 200 000 $ 2,85 3,4 3,45
181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 € 0,3 0,5 0,6
от 200 000 € 0,4 0,6 0,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в рамках вклада по желанию клиента может быть оформлена банковская карта с бесплатным годом обслуживания для вкладов от 1 года
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллекция Элит» в 65 городах России
639
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 23
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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