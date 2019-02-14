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Умные инвестиции

Банк Казани,

Банк Казани вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 157
Ставка
8,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8,7 8,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад доступен к оформлению клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни или договор накопительного страхования жизни
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях по вкладу «Городской стабильный»
Дата актуализации
14.02.2019 12:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умные инвестиции» в 4 городах России
471
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 10
Банкоматы 51
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Телефоны
(843) 518-98-98

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Премиум 7,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив (2) 7,25 10 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Пенсионный (в конце срока) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив (1) 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Стабильный (в конце срока) 6,75 100 000 ₽ Посмотреть
Городской Пенсионный (ежемесячно) 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив 6,25 10 000 000 ₽ Посмотреть
ВИП - Миллениум 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Стабильный (ежемесячно) 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Ступеньки 6,2 50 000 ₽ Посмотреть
Миллениум 5,25 50 000 ₽ Посмотреть
Срочный в иностранной валюте 1,35 5 000 $ Посмотреть
Миллениум Валютный 1,1 1 000 $ Посмотреть
Доходный валютный 1 10 $ Посмотреть
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