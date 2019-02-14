Умные инвестиции
Банк Казани,
Банк Казани вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 157 ₽
Ставка
8,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,7
|8,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад доступен к оформлению клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни или договор накопительного страхования жизни
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях по вкладу «Городской стабильный»
- Дата актуализации
- 14.02.2019 12:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умные инвестиции» в 4 городах России
471
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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|1 000 000 ₽
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|100 000 ₽
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|Ступеньки
|6,2
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|Миллениум
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|Миллениум Валютный
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|Доходный валютный
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