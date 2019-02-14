Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад доступен к оформлению клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни или договор накопительного страхования жизни Пополнение нет Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях по вкладу «Городской стабильный» Дата актуализации 14.02.2019 12:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.