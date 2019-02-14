минимальная сумма при открытии в интернет-банке или банкомате - 1000 рублей, 50 долларов/евро

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма в кассе банка - 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия минимальная сумма снятия через кассы - 20 000 рублей, 100 долларов/евро Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада в рублях через интернет-банк или банкомат Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 16:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.