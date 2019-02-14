Накопительный на 390 дней
Уральский Банк Реконструкции и Развития,
Уральский Банк Реконструкции и Развития вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
390 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 641 ₽
Ставка
6,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|390 дней
|от 50 000 ₽
|6,6
|390 дней
|от 300 $
|2,7
|390 дней
|от 300 €
|0,5
минимальная сумма при открытии в интернет-банке или банкомате - 1000 рублей, 50 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
в кассе банка - 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
минимальная сумма снятия через кассы - 20 000 рублей, 100 долларов/евро
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада в рублях через интернет-банк или банкомат
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный на 390 дней» в 95 городах России
839
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
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