Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения в кассе банка - 20 000 рублей; безналичным способом - без ограничений;

в течении первых 390 дней Частичное снятие возможно не более четырех расходных операций в течение срока вклада, в размере не более 50 000 рублей за одну операцию, включая сумму капитализированных процентов Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 16:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.