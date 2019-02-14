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Накопительный на 540 дней (с пакетом услуг)

Уральский Банк Реконструкции и Развития,

Уральский Банк Реконструкции и Развития вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5 924
Ставка
7,6%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 50 000 ₽ 7,6
  • два периода начисления процентов: с первого по 390-й день - 7,6%, с 391-го по 540-й день - также 7,6%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
  • минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке - 1 000 рублей
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • в кассе банка - 20 000 рублей; безналичным способом - без ограничений;
  • в течении первых 390 дней
Частичное снятие
возможно

не более четырех расходных операций в течение срока вклада, в размере не более 50 000 рублей за одну операцию, включая сумму капитализированных процентов

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада через интернет-банк

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный на 540 дней (с пакетом услуг)» в 95 городах России
2 121
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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Мультивалютный 4,75 50 000 ₽ Посмотреть
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