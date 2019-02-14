Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; в течение первых 100 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный период проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 13:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.