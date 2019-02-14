Верное решение
Сибсоцбанк,
Сибсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,37%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 707 ₽
Ставка
6,37%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 50 000 ₽
|6,37
- проценты начисляются по периодам, равным 90 дней каждый: с первого по 90 день - 7,2%, с 91 по 180 день - 7%, со 181 по 270 день - 6,75%, с 271 по 360 день - 6,25%, с 361 по 450 день - 5,75%, с 451 по 540 день - 5,25% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение первых 100 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный период проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 9 городах России
180
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
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