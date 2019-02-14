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Инвестиционный VIP

Таганрогбанк,

Таганрогбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
70 933
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 185 дней 270 дней 370 дней
от 20 000 ₽ 6,5 6,6 6,7 6,8
от 500 000 ₽ 6,6 6,7 6,8 6,9
от 1 000 000 ₽ 6,7 6,8 6,9 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад принимается от физических лиц, у которых действовали срочные банковские вклады в банке в 2018 году
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 0,2% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный VIP» в 2 городах России
148
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Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Адрес
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
Отделения и банкоматы
в вашем городе Таганрог
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8634) 31-09-75

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