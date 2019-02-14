Прогрессивный VIP
Таганрогбанк,
Таганрогбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 185 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 893 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|185 дней
|270 дней
|370 дней
|от 20 000 ₽
|6,3
|6,4
|6,5
|от 500 000 ₽
|6,4
|6,5
|6,6
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|6,6
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад принимается от физических лиц, у которых действовали срочные банковские вклады в банке в 2018 году
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный VIP» в 2 городах России
144
Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
- Адрес
- 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Таганрог
- Телефоны
-
(8634) 31-09-75
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