Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия открывается через интернет-банк или платежный терминал;

через операционного работника принимается только в подразделениях банка, расположенных в Белгороде, Орле и Воронеже. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 08.02.2019 10:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.