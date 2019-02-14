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Универсальный-доверие

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 5 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
5 лет
от 5 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный-доверие» в 10 городах России
132
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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