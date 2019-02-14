Универсальный-срочный
Камский Коммерческий Банк,
Камский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 5 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
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Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 ₽
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на дополнительный лицевой счет по вкладу «Универсальный-%»
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный-срочный» в 10 городах России
127
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 200-04-38 — единая справочная служба
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