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Универсальный-срочный

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 5 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
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0
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 ₽ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
на дополнительный лицевой счет по вкладу «Универсальный-%»
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный-срочный» в 10 городах России
127
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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