Привилегия
Банк Оранжевый,
Банк Оранжевый вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
243 200 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 3 000 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 2 городах России
603
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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