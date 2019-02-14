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Привилегия

Банк Оранжевый,

Банк Оранжевый вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
243 200
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 3 000 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный месяц проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 2 городах России
603
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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