Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация раз в полгода Лестничный вклад да Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 185 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты сохраняются за полные 185 и 370 дней Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.