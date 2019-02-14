Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 365 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 364 день - 0,5%;

365 дней и более – с 1 дня по 365 день включительно - 7,2%, с 366 дня и далее - 0,5% годовых. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 13:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.