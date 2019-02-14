Два доходных года
Сибсоцбанк,
Сибсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 438 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 365 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 364 день - 0,5%;
- 365 дней и более – с 1 дня по 365 день включительно - 7,2%, с 366 дня и далее - 0,5% годовых.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Два доходных года» в 9 городах России
196
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
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