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Два доходных года

Сибсоцбанк,

Сибсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 438
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 365 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 по 364 день - 0,5%;
  • 365 дней и более – с 1 дня по 365 день включительно - 7,2%, с 366 дня и далее - 0,5% годовых.
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Два доходных года» в 9 городах России
196
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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