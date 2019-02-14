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Стабильный доход (в конце срока)

Центрально-Азиатский,

Центрально-Азиатский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
70
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход (в конце срока)» в 5 городах России
126
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
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Телефоны
(3902) 21-51-15

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