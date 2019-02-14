Максимальный 9 Плюс
Плюс Банк,
Плюс Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
273 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 722 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|273 дня
|от 100 000 ₽
|7,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 09:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный 9 Плюс» в 6 городах России
323
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1025500000624
- Сайт
- www.plus-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-23-72 — единая справочная служба
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|Растущий Плюс (с капитализацией)
|7,33
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|Растущий Плюс (на карточный счет )
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|Растущий Плюс (на счет до востребования)
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|Сезонный Плюс (с капитализацией)
|6,5
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|Сезоннный Плюс (на карточный счет)
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