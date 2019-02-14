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Ежемесячный доход Премиум

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
775 000
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней 549 дней 731 день
от 5 000 000 ₽ 7,35 7,5 7,75
367 дней 549 дней 731 день
от 100 000 $ 3 3 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
возможность получения бесплатной банковской карты международных платежных систем Visa/Mastercard
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад открывается премиальным клиентам банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 13:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход Премиум» в 29 городах России
279
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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