Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно возможность получения бесплатной банковской карты международных платежных систем Visa/Mastercard Капитализация нет Специальный вклад private Особые условия вклад открывается премиальным клиентам банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.