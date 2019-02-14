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Золотое время

Новобанк,

Новобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
59
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный месяц выплаченные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при получении пенсии на счет в Новобанке +0,5 п.п. к ставке

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотое время» в 7 городах России
90
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
ОГРН
1025300002925
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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