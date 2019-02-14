Золотое время
Новобанк,
Новобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
59 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 1 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный месяц выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при получении пенсии на счет в Новобанке +0,5 п.п. к ставке
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотое время» в 7 городах России
90
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- ОГРН
- 1025300002925
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
-
(8162) 50-11-01
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