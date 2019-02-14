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МЕГА Онлайн

Московский Кредитный Банк,

Московский Кредитный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
120
Ставка
8%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 3 до 5 мес. от 6 до 8 мес. от 9 до 11 мес. от 12 до 17 мес. от 18 до 36 мес.
от 1 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 7 7,25 7,5 7,75 8
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад можно открыть только в Интернет-Банке или Мобильном приложении
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вклада сроком от 95 до 330 дней - в течение первых 95 дней, для вклада сроком от 370 до 1 100 дней - в течение первых 185 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:04
Открыть вклад
Дата актуализации: 01.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МЕГА Онлайн» в 49 городах России
11 849
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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