Параметры вклада Срок действия с 01.02.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия вклад можно открыть только в Интернет-Банке или Мобильном приложении Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вклада сроком от 95 до 330 дней - в течение первых 95 дней, для вклада сроком от 370 до 1 100 дней - в течение первых 185 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 13:04 Открыть вклад Дата актуализации: 01.02.2019 10:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.