МЕГА Онлайн
Московский Кредитный Банк,
Московский Кредитный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
120 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 3 до 5 мес.
|от 6 до 8 мес.
|от 9 до 11 мес.
|от 12 до 17 мес.
|от 18 до 36 мес.
|от 1 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|7
|7,25
|7,5
|7,75
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад можно открыть только в Интернет-Банке или Мобильном приложении
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
для вклада сроком от 95 до 330 дней - в течение первых 95 дней, для вклада сроком от 370 до 1 100 дней - в течение первых 185 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:04
Дата актуализации: 01.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МЕГА Онлайн» в 49 городах России
11 849
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
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