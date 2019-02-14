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Лови выгоду

Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 152 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 726
Ставка
7,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
5 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 50 000 ₽ 7,1 7,5 7,65
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лови выгоду» в 7235 городах России
27 927
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

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