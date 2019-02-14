Лови выгоду
Сбербанк России,
Сбербанк России вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 152 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 726 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|5 мес.
|1 год
|1 год 6 мес.
|от 50 000 ₽
|7,1
|7,5
|7,65
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лови выгоду» в 7235 городах России
27 927
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России
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