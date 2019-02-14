Ключевой процент
Витабанк,
Витабанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 953 ₽
Ставка
7,75%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ключевой процент» в 1 городе России
241
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
- ОГРН
- 1027800000183
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Дольче Вита Плюс
|7,1
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,9
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|6,8
|100 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть