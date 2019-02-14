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Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 9,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 281
Ставка
9,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 9,2 9,2

максимальная сумма вклада не должна превышать 75% от общей суммы размещаемых денежных средств в комплексный продукт (вклад + страховая премия)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия

вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления комплексного продукта, при одновременном выполнении следующих условий:

  • оформление в банке полиса ИСЖ одной из страховых компаний – партнеров банка;
    • оплата вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) страховой премии в полном объеме по договору ИСЖ;
    • размер минимальной суммы страховой премии должен быть не менее 50 000 рублей;
    • предоставление вкладчиком поручения на получение информации о статусе договора ИСЖ (действует / не действует);
    • в рамках одного договора ИСЖ открывается не более одного вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:46
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Дата актуализации: 11.02.2019 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)» в 213 городах России
3 666
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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