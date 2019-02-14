На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
Газпромбанк,
Газпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 132 ₽
Ставка
8,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,6
|8,6
максимальная сумма вклада не должна превышать 80% от общей суммы размещаемых денежных средств в комплексный продукт (вклад + страховая премия)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления комплексного продукта, при одновременном выполнении следующих условий:
- оформление в банке полиса НСЖ одной из страховых компаний – партнеров банка;
- оплата вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) страховой премии в полном объеме по договору НСЖ;
- размер минимальной суммы страховой премии должен быть не менее 50 000 рублей;
- предоставление вкладчиком поручения на получение информации о статусе договора НСЖ (действует / не действует);
- в рамках одного договора НСЖ открывается не более одного вклада
- оформление в банке полиса НСЖ одной из страховых компаний – партнеров банка;
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:46
Дата актуализации: 11.02.2019 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)» в 213 городах России
1 216
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)
|9,2
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|На будущее
|9
|1 000 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Инвестиционный доход
|8,2
|1 000 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
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|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
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|Пенсионные сбережения
|7,5
|15 000 ₽
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|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
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|Процент выше
|7
|100 000 ₽
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|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
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|На жизнь
|6,6
|1 000 000 ₽
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|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
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|Накопительный счет
|6,2
|5 000 ₽
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|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
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|Бизнес
|6,1
|1 000 000 ₽
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|Двери открыты (доллары)
|3,25
|1 000 $
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|Валютный доход
|2,8
|1 000 $
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