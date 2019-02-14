Ренессанс Доходный на 400 дней
Ренессанс Кредит,
Ренессанс Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 547 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|400 дней
|от 30 000 ₽
|7,75
|400 дней
|от 500 $
|2,25
|400 дней
|от 500 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в рублях - 4%, в долларах - 0,15%, в евро - 0,1% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 09:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Доходный на 400 дней» в 149 городах России
1 269
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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