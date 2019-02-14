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Ренессанс Доходный на 400 дней

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 547
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 30 000 ₽ 7,75
400 дней
от 500 $ 2,25
400 дней
от 500 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в рублях - 4%, в долларах - 0,15%, в евро - 0,1% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 09:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Доходный на 400 дней» в 149 городах России
1 269
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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