Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в рублях - 4%, в долларах - 0,15%, в евро - 0,1% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 09:21 Открыть вклад Дата актуализации: 07.02.2019 06:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.