Копилка
Межрегиональный промышленно-строительный банк,
Межрегиональный промышленно-строительный банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
513 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год 1 день
|от 10 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше одного календарного месяца и более, проценты по вкладу за все полные месяцы сохраняются, а за оставшийся неполный календарный месяц выплачиваются по ставке вклада «до востребования»
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 9 городах России
76
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79
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