Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше одного календарного месяца и более, проценты по вкладу за все полные месяцы сохраняются, а за оставшийся неполный календарный месяц выплачиваются по ставке вклада «до востребования» Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 04.02.2019 12:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.