Пенсионный кошелек
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
138 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|720 дней
|от 1 000 ₽
|6,6
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный кошелек» в 14 городах России
220
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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