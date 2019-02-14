Накопительный счет
Ситибанк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 1 дня
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
33 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 дня
|от 1 ₽ до 150 000 ₽
|4
|от 150 001 ₽ до 400 000 ₽
|8
|от 400 001 ₽ до 4 000 000 ₽
|4
Параметры накопительного счета
- Срок действия
- с 01.02.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- счет открывается физическим лицам, заключившим договор банковского обслуживания пакета услуг CitiOne c тарифным планом Citi Priority, Эксперт, Гуру и пакета банковских услуг Citigold с тарифным планом Citigold и CPC в период с 01.02.2019 г. по 30.04.2019 г.;
- проценты начисляются ежедневно, исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня на накопительном счете, и выплачиваются ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 04.02.2019 14:21
Дата актуализации: 04.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 8 городах России
5 767
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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