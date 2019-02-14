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Накопительный счет

Ситибанк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 1 дня

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Мой доход
33
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 дня
от 1 ₽ до 150 000 ₽ 4
от 150 001 ₽ до 400 000 ₽ 8
от 400 001 ₽ до 4 000 000 ₽ 4
Параметры накопительного счета
Срок действия
с 01.02.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • счет открывается физическим лицам, заключившим договор банковского обслуживания пакета услуг CitiOne c тарифным планом Citi Priority, Эксперт, Гуру и пакета банковских услуг Citigold с тарифным планом Citigold и CPC в период с 01.02.2019 г. по 30.04.2019 г.;
  • проценты начисляются ежедневно, исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня на накопительном счете, и выплачиваются ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
04.02.2019 14:21
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Дата актуализации: 04.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 8 городах России
5 767
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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