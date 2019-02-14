Параметры накопительного счета Срок действия с 01.02.2019 по 30.04.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия счет открывается физическим лицам, заключившим договор банковского обслуживания пакета услуг CitiOne c тарифным планом Citi Priority, Эксперт, Гуру и пакета банковских услуг Citigold с тарифным планом Citigold и CPC в период с 01.02.2019 г. по 30.04.2019 г.;

проценты начисляются ежедневно, исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня на накопительном счете, и выплачиваются ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются Дата актуализации 04.02.2019 14:21 Открыть вклад Дата актуализации: 04.02.2019 11:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.