Выгодный
Народный Инвестиционный Банк,
Народный Инвестиционный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
209 931 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 3 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 3 городах России
69
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 342-57-50
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