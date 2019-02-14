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Моя копилка

Автоградбанк,

Автоградбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 071
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 10 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные 90 дней ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 19 городах России
85
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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