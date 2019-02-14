Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные 90 дней ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 15:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.