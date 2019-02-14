Моя копилка
Автоградбанк,
Автоградбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 071 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждые полные 90 дней ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 19 городах России
85
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- ОГРН
- 1021600000806
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00
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