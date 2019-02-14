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Автоградбанк,

Автоградбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
998
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 10 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

если остаток вклада составляет от 10 000 – 300 000 рублей (включительно) - неснижаемый остаток 10 000 рублей;от 300 001 – 1 000 000 рублей (включительно) - неснижаеый остаток 30 000 рублей; свыше 1 000 000 рублей - неснижаемыйо остаток 50 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные 90 дней ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой кошелек» в 19 городах России
77
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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