Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно если остаток вклада составляет от 10 000 – 300 000 рублей (включительно) - неснижаемый остаток 10 000 рублей;от 300 001 – 1 000 000 рублей (включительно) - неснижаеый остаток 30 000 рублей; свыше 1 000 000 рублей - неснижаемыйо остаток 50 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные 90 дней ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.