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Ижкомбанк,

Ижкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
1094 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 197 808
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
36 мес.
от 5 000 000 ₽ 8

проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:

  • постоянная ставка - 6% годовых в течение всего периода действия договора;
  • премиальная ставка по 01.08.2020 - 2%, определяется банком на первое число первые 1,5 календарных года, далее - ежеквартально и подлежит размещению на официальном сайте банка в сети интернет, а также в местах обслуживания клиентов, не позднее, чем за 10 календарных дней до начала каждого квартала
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно на счёт до востребования
или на счет, открытый в банке ранее
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 91 день - по ставке вклада «Сберегательный», с 91-го дня - ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 14:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый» в 15 городах России
71
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
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Банкоматы 62
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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