Новый
Ижкомбанк,
Ижкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
1094 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 197 808 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|36 мес.
|от 5 000 000 ₽
|8
проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:
- постоянная ставка - 6% годовых в течение всего периода действия договора;
- премиальная ставка по 01.08.2020 - 2%, определяется банком на первое число первые 1,5 календарных года, далее - ежеквартально и подлежит размещению на официальном сайте банка в сети интернет, а также в местах обслуживания клиентов, не позднее, чем за 10 календарных дней до начала каждого квартала
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежегодно
на счёт до востребования
или на счет, открытый в банке ранее
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 91 день - по ставке вклада «Сберегательный», с 91-го дня - ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 14:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый» в 15 городах России
71
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Накопительный плюс
|7,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Удачный
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Залоговый
|5
|1 ₽
|Посмотреть
|Социальный Удобный
|4
|1 ₽
|Посмотреть
|Социальный 2
|4
|1 ₽
|Посмотреть
|Иностранный
|2
|500 $
|Посмотреть
|Евро-2016
|0,13
|500 €
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть