проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:

Параметры вклада Выплата процентов ежегодно на счёт до востребования или на счет, открытый в банке ранее Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 91 день - по ставке вклада «Сберегательный», с 91-го дня - ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 14:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.